Karina Cascella: "Troppi tattoo? Troppo scollata? Delle critiche ignoranti me ne frego"

10:14 - Décolleté prosperoso, gambe toniche e abbronzate, carica sexy in stile rock. Karina Cascella non vuole essere solo una mamma premurosa della piccola Ginevra, ma una donna che osa e seduce. Torna a "Uomini e Donne" nella veste di opinionista e chissà che la bionda non trovi l'amore di nuovo nel salotto di Maria De Filippi... Intanto avvisa: "Se ho tatuaggi e metto abiti scollati, non vi deve fregare nulla".

“Ho troppi tatuaggi? A volte indosso abiti scollati? Esco di sera? Questo x alcune persone ignoranti vuol dire non essere una persona x bene o una cattiva madre? Bene, non mi interessa ciò che pensano gli ignoranti. Sedetevi pure e aspettate che me ne freghi qualcosa?” cinguetta postando un'immagine ad alto tasso erotico.



Intanto Karina provoca nel backstage della nuova campagna che la vede protagonista delle capsule collection di t-shirt Tip & Top che portano la sua firma. Immancabile sorriso, scollature hot, tacchi a spillo e pose aggressive, la Cascella è scatenata...