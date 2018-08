Karina Cascella in lacrime per la proposta di matrimonio

"Eravamo a cena e a un certo punto è successa questa cosa meravigliosa - racconta Karina riferendosi alla sera prima - e la cosa più bella è che mai nella vita lui aveva fatto una cosa così".



"Io auguro a tutte le donne una favola così e soprattutto che vi succeda come è successo a me". "Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun'altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Nella vita ognuno ha il suo passato. Però quando certe cose le fai una volta sola hanno un altro valore. E questo per me ha tanto valore", sottolinea l'ex opinionista di "Uomini e Donne".



Madre di Ginevra, 8 anni, avuta dalla sua precedente relazione con Salvatore Angelucci, la Cascella continua ad aggiornare i fan con altri dettagli romantici: "La nostra è una bellissima promessa d'amore. E' stata la prima volta per tutti e due e non penso ci sia niente di più bello. E con questa storia voglio augurare lo stesso amore a tutte le donne, a quelle che ci credono davvero. Alle donne che hanno nel cuore tanto amore, quello vero però, quello che fa solo bene. Ed è a loro che dedico questa promessa d'amore".