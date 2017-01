Karina Cascella, ecco il nuovo amore

Dopo il recente fidanzamento di Guendalina Canessa, ecco che, nemmeno a farlo apposta, anche l'amica del cuore torna a sorridere al fianco di un nuovo uomo, Alehandro Cardia. Coccole, abbracci e parole affettuose sono all'ordine del giorno: il profilo Instagram di Alehandro è un libro aperto. Non rinuncia mai a postare foto in compagnia di Karina, recentemente definita da lui come "la donna più bella e più importante del mondo dopo la mamma " o "bella come il sole anche appena svegliata!!!".



Titolare di un negozio di abbigliamento, la Cascella dopo la fine della storia con Salvatore Angelucci, rapporto coronato con la nascita della piccola Ginevra che oggi ha 5 anni, ha trovato di nuovo la felicità... e le foto spensierate e sorridenti lo dimostrano. Non ci resta che dire, se son rose fioriranno.