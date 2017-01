Karina Cascella, dark lady molto sexy

12:29 - Gonna a vita alta, giubbottino corto in pelle e sotto completamente nuda, tanto da lasciare intravedere le forme del suo seno. A coprire il volto una maschera luccicante a forma di farfalla. "In teoria sarei pronta x un after... in realtà non è proprio così... ma va bene...", scrive su Instagram la sexy dark lady. L'avete riconosciuta? E' Karina Cascella, l'ex opinionista di Uomini e Donne.

Si copre il viso, ma lascia maliziosamente scoperto parte del décolleté. Con quel vedo non vedo l'immagine si fa eccitante e i follower si scatenano con i complimenti sul social. Intrigante e misteriosa Karina sarebbe pronta per un “after”, ma a quanto pare i piani sono saltati. Resta comunque un selfie ad alto tasso erotico.



L'ex opinionista sta vivendo un momento felice sia dal punto di vista professionale che in amore. Chiusa la storia con Salvatore Angelucci, padre della piccola Ginevra, Karina ha ritrovato il sorriso grazie al dj Ilario Alicante. "Da due mesi a questa parte ci sono dei lavori in corso", ha confessato senza sbilanciarsi qualche settimana fa a Pomeriggio Cinque.