Juventus in love, ecco chi ha rapito il cuore di Paulo Dybala

Modella part-time, bellezza acqua e sapone, riservata e schiva, mai appariscente e poco mondana, eppure grande tifosa e sempre al seguito dei bianconeri. Ecco Antonella Cavalieri, la donna che ha rapito il cuore di Paulo Dybala. Il calciatore juventino qualche giorno fa ha postato uno scatto che li ritrae insieme per le vie di Torino.

Nonostante si frequentino da tempo, nel profilo social del calciatore non si erano mai ritratti in coppia. Sorridenti e rilassati a piazza San Carlo, i due innamorati cinguettano con un selfie. Sul profilo di Antonella immagini della dolce metà del calciatore tra scatti in bikini e pose mozzafiato.