Juve-Roma, wags bollenti in tribuna a Torino

12:57 - Big match a Torino per lo scontro tra Juventus e Roma. E non potevano mancare le wags. I bianconeri hanno messo in campo le loro bellezze. Alena Seredova campeggiava statuaria dalla tribuna vip accanto a Lapo Elkann e la direzione. Ma allo stadio c'erano anche Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini, Agnese Bizzarri, moglie di Simone Pepe. E tante tifose doc: dalla Barolo alla Chiabotto. Per i giallorossi il tifo hot di Laura Cremaschi.

La Seredova, ex di Gigi Buffon e nuova compagna – stando alle indiscrezioni – di Alessandro Nasi, che della Juve tiene le chiavi della cassaforte, era in tribuna più scatenata che mai a fare il tifo per i bianconeri. Diverse le wags avvistate allo Juventus Stadium di Torino: da Carolina Bonistalli, neosposa di Giorgio Chiellini, ad Agnese Bizzarri, moglie di Simone Pepe. Ma tra le bianconere doc anche Elena Barolo e Cristina Chiabotto. A fare il tifo per la Roma la prorompente Laura Cremaschi che dalla Capitale ha lanciato uno scatto bollente: due pezzi striminzito e fondoschiena davanti all'obiettivo con la scritta “Forza Roma”. Le curve di Laura però non sono bastate...