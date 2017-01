Justine Mattera, tutta nuda nel lettone

In Italia è diventata famosa come la sosia di Marilyn Monroe e, come l'icona di sensualità per eccellenza, anche Justine Mattera a letto indossa solo due gocce di profumo. La showgirl ha stuzzicato le fantasie dei fan pubblicando su Instgram un selfie bollente, in cui appare tutta nuda nel lettone. "Scivolarono rapidamente in uno stato di intimità dal quale non si ripresero mai" commenta riflessiva Justine, citando lo scrittore Francis Scott Fitzgerald.