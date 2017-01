7 maggio 2015 Justine Mattera, sotto la salopette niente Scatto social ad alto tasso erotico e lato B in vista per l'attrice che festeggia così il suo 44mo compleanno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:28 - Salopette in denim slacciata sul lato e... niente sotto. Justine Mattera offre uno scatto social in bianco e nero ad altissimo tasso erotico e festeggia senza veli il suo 44mo compleanno. Le sexy curve della bella attrice sono da cardiopalma e quel lato B nudo, di cui si intravede la sensuale linea di demarcazione tra le due natiche merita davvero una promozione...

Quarantaquattro anni di seduzione allo stato puro. Justine Mattera sfoggia un fisico impeccabile, che non sembra avvertire lo scorrere del tempo. Pose seducenti anche per gli altri scatti, sempre in tuta, il seno che pare sgusciare fuori dalla pettorina. E poi ancora in lingerie fetish, scarpe coi tacchi e guanti rossi accanto ad un violoncello su un divano. Justine ammicca intrigante e provocante, sa come sedurre con stile ed eleganza. Un vera signora dell'eros di classe.