Justine Mattera si spoglia ed è “la fine del mondo”

Un modo insolito per fare campagna elettorale. A poche ore dal voto americano Justine Mattera pubblicava uno scatto ultra sexy in bikini in cui chiedeva ai suoi connazionali di andare a votare. Ma non per Trump, rivelava negli hastagh che accompagnavano la foto conturbante e sensazione con una dida perfetta: “La fine del mondo”. Proprio come il corpo di Justine.