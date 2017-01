Justine Mattera, che scollatura hot!

11:54 - Provocante e sensuale Justine Mattera, 43 anni, gioca a fare la femme fatale alla sfilata di Milano Uomo e su Instagram con uno scatto super sexy "tagliato" al punto giusto. Maxi scollatura in primo piano e seno rigoglioso ed esplosivo per la bionda attrice e showgirl americana ed ex moglie di Paolo Limiti.

Complice l'audace abito rosa metallizzato indossato dalla Mattera durante le sfilate, le spalline abbassate e il prosperoso décolleté incontenibile. Sarà stato tutto calcolato ma l'impressione era che l'abito fosse sul punto di cadere da un momento all'altro. "A corset can do wonders", ha cinguettato su Instagram Justine, i capelli legati sulla nuca e un ricciolo biondo e intrigante sulla fronte. Un corsetto può davvero fare miracoli, specie se indossato da una donna bella e sensuale come lei.