Justin Timberlake papà ad aprile: ecco il pancione nudo di Jessica Biel

07:44 - Finalmente la conferma. Dopo mesi in cui le voci di gravidanza si fanno sempre più insistenti e i due si fanno sempre più riservati, ecco che Justin Timberlake condivide con i follower la lieta novella. Jessica Biel è in dolce attesa e la prova è un pancione nudo postato proprio sul profilo social. “Quest'anno riceverò il dono più grande, non vedo l'ora” cinguetta baciando le curve dell'attrice.

In occasione del suo 34esimo compleanno Timberlake è uscito allo scoperto e ha ufficializzato che diventerà papà. La Biel partorirà ad aprile, ma per ora Justin non si sbilancia sul sesso del nascituro. “Bimbo o bimba? Non lo puoi sapere. Neanche noi lo sappiamo. Stiamo facendo scommesse” scrive lasciando un po' di mistero.



Fino ad oggi la coppia non solo non aveva confermato la gravidanza, ma aveva sempre cercato di nasconderla. Nonostante le forme della Biel stessero lievitando, lei indossava maglioni e sciarpone per camuffare le dolci curve. Ora con questo pancione nudo ed esplosivo è tutto più chiaro...