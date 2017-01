Justin Bieber, compleanno hot ai caraibi

18:07 - Compleanno hot per Justin Bieber, che ha compiuto 21 anni l'1 marzo. L'idolo delle teenager ha organizzato una mega festa su un'isola caraibica, dove ha fatto baldoria con gli amici. Tra gli invitati, le modelle Hailey Baldwin, sua presunta fidanzata, e Yovanna Ventura, altrettanto presunto flirt dei mesi passati, che hanno postato su Instagram i loro personalissimi auguri con due foto in cui sono avvinghiate al festeggiato.

Un party in un paradiso terrestre vicino a Grenada aperto a tanti amici e soprattutto a bellissime amiche, ma non all'ex Selena Gomez. Justin Bieber ha festeggiato così il suo compleanno, rigorosamente a petto nudo e con cappellino da baseball girato all'indietro, in perfetto stile bad boy. Il cantante non ha certo risparmiato sullo champagne ed è stato generoso anche con le foto ricordo, tra le quali spicca quella bollente con la bella Yovanna, già avvistata più volte in passato in atteggiamenti molto intimi con la popstar. A giudicare dalla quantità di selfie e video postati sui social, però, Bieber pare aver preferito passare la serata con gli amici, piuttosto che con la bella compagnia.