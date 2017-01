Juliana Moreira, selfie di famiglia sul lettone con il piccolo Sol Gabriel

Grazie agli aggiornamenti su Instagram, abbiamo vissuto insieme a Juliana i suoi nove mesi di gravidanza fino alle "contrazioni fortine", come le ha definite la showgirl brasiliana. Dopo qualche giorno senza notizie, è la famiglia al completo che fa le presentazioni ufficiali: "Scusate se siamo spariti per qualche giorno!!!! Mahhhh siamo stati un pochino impegnati...e il risultato è Sol Gabriel (nella foto lo vedete piccolino piccolino nel mio marsupio)". Juliana bellissima tiene stretto il bambino a sé mentre scocca un bacino alla piccola Lua sulla guancia. Ora la famiglia è felicemente al completo.



Ancora a Nizza, dove la Moreira ha partorito, Edoardo Stoppa si concede una corsettina come terapia d'urto: "Il piccolino stanotte non ha praticamente chiuso occhio e ovviamente neanche noi e nonostante sia un po' stanchino, stamattina ho deciso di andare a correre ugualmente... Ricarichiamo le batterie per tornare dal piccolino", racconta in un video senza perdere il ritmo.



Ed effettivamente, in "Un piccolo momento di relax...ALL TOGETHER!!!!" li ritroviamo tutti e quattro sul letto matrimoniale per un selfie con il sorriso, anche se Edoardo e Juliana sembrano ancora un po' stanchini. E questo è solo l'inizio...