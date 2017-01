Juliana Moreira, il pancione è in primo piano

Juliana, già mamma di Lua Sophie, di 5 anni, a poche settimane dal parto si diverte con il compagno e la figlia mettendo inevitabilmente in mostra il suo ventre materno. Con un costume intero, acciambellata in un salvagente in acqua, tenta di rilassarsi prima del grande evento... ma vittima di un simpatico scherzo in piscina racconta divertita: "Mi volevano far partorire in acqua".



Sempre in forma e in movimento, Juliana non si lascia intimidire dalle sue curve. Si dedica alla toelettatura del suo amato cane e alla piccola Lua Sophie prima di dedicarsi anche al maschietto, la cui nascita è prevista per settembre.