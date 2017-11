Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, il giorno del sì

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa finalmente a nozze. Lo hanno pensato per tanto tempo, nel frattempo sono nati Lua Sophie , 6 anni, e Sol Gabriele, 1. Poi qualche settimana fa, approfittando dell'arrivo del papà della modella brasiliana a Milano, hanno deciso: “Perché non ci sposiamo adesso?”. E così, detto fatto. Ecco la Moreira in abito bianco in pizzo e Stoppa elegante ed emozionato.

I due sono insieme da dieci anni, ma le nozze le hanno organizzate in pochi giorni: gli inviti via whatsapp, l'abito scelto in atelier, il ricevimento in un hotel milanese, il tema Italia-Brasile. Juliana poche ore prima di pronunciare il fatidico sì ha ringraziato le amiche che l'hanno aiutata a preparare la festa. Ha scritto sul suo profilo social: “Manca la Nico, lei si chiama Nicoletta Bucci @greenandglamofficial e un giorno di tanti anni fa, mi aveva fatto vedere una foto di Edo e mi ha detto...questo qui è da sposare. La stessa sera esco con una mia amica e vedo che arriva e si mette a parlare con noi tutta la sera. Vabbè la storia è lunga ma lui era già cotto di me”.



Lui poche ore prima della nozze ha postato una foto con i capelli arruffati: “E stamattina c’è anche il sole!!!! Mi sono svegliato un po’ con i capelli dritti... sarà per il matrimonio???”. E poi ancora: “Non ci posso credere... è arrivato il momento!!! Oggi mi sposo!!!! Ohhh... non avrei mai pensato in vita mia di vestirmi così...stra-figo!”.