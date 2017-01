Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, amore in giostra

Scatenati come due bambini sulle giostre. Ecco Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa alle prese con i divertimenti del parco di Gardaland. Emozionati e avventurosi provano le varie attrazioni scambiandosi sguardi complici e sorrisi d'intesa.

Juliana, modella brasiliana trapiantata in Italia, è fidanzata con l'inviato di Striscia la Notizia da otto anni. I due hanno una bambina Lua Sophie, 4 anni. Reduce da uno show televisivo in cui la Moreira ha dato prova, oltre che di simpatia e bellezza, anche di bravura e coraggio, Juliana se la spassa sulle giostre pronta sempre a mettersi in gioco.