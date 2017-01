Juliana Moreira, contrazioni social: sta per partorire

Sull'Instagram della Moreira compare un'ultima foto ricordo della sua estate con il pancione. Al suo fianco il marito e la piccola Lua Sophie che appoggia teneramente il suo nasino sul ventre della mamma. E un messaggio: "Foto di ieri, ecco la pancia vera... però mi sa che oggi si va in ospedale... contrazione fortine in arrivoooooo non si dorme dalle 4:00 buona domenica da noi".



Juliana, che ha sempre condiviso sul social la sua gravidanza, diventerà presto mamma di un maschietto di cui non ha ancora svelato il nome. Dopo Lua Sophie, nata nell'estate del 2011 in una clinica francese, la famiglia è pronta a farsi in... quattro! Ormai manca davvero poco.