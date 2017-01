Juliana Moreira con la maschera in faccia: è irriconoscibile

“Mi sono messa una maschera per essere più bella...” dice Juliana Moreira, ma i dischetti imbevuti di crema che si è appiccicata al viso la rendono davvero irriconoscibile. “Una pazza per strada” scrive lei che ha girato il video social mentre in auto si dirigeva negli studi Mediaset per registrare Paperissima. L'avranno fatta entrare?

E' diventata mamma per la seconda volta a fine estate. Dopo Lua Sophie, 5 anni, nella casa di Edoardo Stoppa è arrivato anche Gabriel Sol e una raggiante Juliana è apparsa da subito in splendida forma. Tra poppate e giochi con i bambini, la Moreira intrattiene non solo i figli ma anche i follower. Come con questo video in cui appare “mascherata”. Juliana non se ne preoccupa ed esce di casa con il viso impiastricciato con batuffoli e lozioni, non importa se poi qualcuno non la riconosce, la sua risata resta contagiosa.