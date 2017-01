Juliana Moreira, bikini e pancione dalla Thailandia

Sorriso smagliante e pancione in primo piano per Juliana Moreira che su Instagram si mostra con un bikini nero che mette in risalto le sue dolci curve da futura mamma bis. "Voglio tornare lì", scrive riferendosi alla settimana appena trascorsa in Thailandia con il compagno Edoardo Stoppa e la piccola Lua Sophie.