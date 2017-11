Juliana Moreira, balletto in bikini in Thailandia

Appuntamento fisso con la Thailandia per Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Solo lo scorso anno la showgirl si rilassava sotto l'ombrellone con il suo pancione mentre il marito si dedicava al muay thai e e in questa estate la famiglia è al gran completo con Lua e il piccolo Sol. Dopo i duri allenamenti della coppia, la Moreira improvvisa uno stacchetto in bikini davanti all'inviato di Striscia lasciando ondeggiare le sue curve sode e perfette...

Dopo un incontro di pugilato di Stoppa, una serie di addominali della Moreira e i giochi in riva al mare con i figli, i due si regalano qualche momento in intimità. In perfetta sintonia, con il sorriso sulle labbra e tanta complicità, Juliana è la protagonista di un video diretto dal compagno mentre si muove a ritmo di musica con un costume bianco che esalta la sua carnagione olivastra. Prima una passerella, poi un giro su se stessa... et voilà mostra un lato B da 10 e lode. Si siede, sorseggia del succo di cocco e si rialza senza perdere il ritmo. La showgirl, già madre di Lua, 6 anni, ha ritrovato una forma invidiabile dopo la nascita del piccolo Sol avvenuta lo scorso settembre.