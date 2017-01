Jovanotti, dedica social per il compleanno della figlia Teresa

Ha spento 18 candeline e ha ricevuto una pioggia di auguri social. Teresa Cherubini ha festeggiato il compleanno e gli auguri di papà Lorenzo Jovanotti sono arrivati con una dedica su Facebook. Teresa, che somiglia molto al padre, si candida a diventare it-girl proprio come è stato per Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle.

Jovanotti nel 1999 aveva dedicato alla figlia “Per te” in cui si diceva: "E' per te il dubbio e la certezza la forza e la dolcezza è per te che il mare sa di sale è per te la notte di Natale". E proprio in occasione del compleanno di Teresa il cantante gliel'ha dedicata ancora una volta.