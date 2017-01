Johnny Depp e Amber Heard presto genitori?

I flash dei paparazzi sul red carpet del Palm Springs International Film Festival hanno indugiato non poco sulla bella Amber Heard, anzi sulle sue lievi rotondità sospette. La bella e giovane moglie di Johnny Depp, 29 anni, 23 meno del marito, potrebbe infatti essere una delle neo mammine vip del nuovo anno. Intanto però i due si tengono per mano, si abbracciano e si baciano a fugare ogni dubbio su una loro possibile crisi a soli 10 mesi dalle nozze.

I due infatti, che stanno insieme dal 2011, ma sono diventati marito e moglie solo nel febbraio del 2015, hanno già alimentato parecchi rumors, nelle ultime settimane, su dissapori e litigi in corso.

Per l'attore, 51 anni, si tratta già del secondo matrimonio. Depp è stato sposato dal 1983 al 1986 con la make up artist Lori Allison. Il divo ha due figli, Lily-Rose, di 15 anni, e Jack, di 12, entrambi avuti dalla precedente relazione con l'attrice e cantante Vanessa Paradis, che è stata sua compagna per 14 anni fino al giugno del 2012, quando è arrivata la rottura definitiva.



Per la Heard, invece, si tratta del primo matrimonio. E si tratterebbe anche del primo figlio. Così mentre Johnny cerca di dimagrire e tornare il sex symbol che era, la sexy Amber potrebbe è libera di ingrassare... per una giusta causa naturalmente!