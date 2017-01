Joanna Krupa, relax tutta nuda sul divano

A LUCI ROSSE Joanna gioca a basket in topless

Palleggi a luci rosse durante il Labor Day per Joanna Krupa, che con indosso solo un paio di micro slip, gioca a basket in un cortile. "This is the only way @romainzago wants to play one on one with me", cinguetta la modella, "questo è l'unico modo in cui Romain Zago (il marito, ndr), vuole giocare uno contro uno con...