Joanna Krupa maliziosa: ecco il suo nude look in bagno

Stuzzica i suoi follower con un selfie in bagno in cui sembra sia completamente nuda, ma poi specifica che indossa biancheria color carne. "Relax haters", puntualizza Joanna Krupa su Instagram mettendo a tacere i soliti maligni. La sexy modella mostra orgogliosa le sue curve mentre ancheggia di fronte allo specchio coprendo il volto con il cellulare. Fisico scolpito e linee super sexy fanno perdere il fiato.

Solo un mese fa a Express.co.uk Joanna aveva sottolineato che le piace mostrare il suo fisico, frutto del suo costante e duro allenamento in palestra e di una sana alimentazione. "Sono super orgogliosa del mio corpo", aveva detto, aggiungendo che secondo lei ogni donna fiera delle propria fisicità dovrebbe mettersi in mostra.



E infatti non è la prima volta che la Krupa mette a nudo la sua femminilità. "Sono una modella, questo è il mio background, se si guardano le più grandi top model del mondo tutte hanno postato immagini super sexy e scatti in lingerie. Fa parte del nostro lavoro", aveva ribadito.



Puntuale arriva sul social una gif in cui ancheggia davanti allo specchio del bagno con uno slip color carne che appena si vede e il seno coperto della braccia. Neanche a dirlo le immagini fanno impazzire i fan...