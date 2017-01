Joanna Krupa, incontenibile sideboob in disco

09:42 - Sideboob da paura per la modella di origine polacca Joanna Krupa che, con un abitino super attillato, mette in luce un seno più che perfetto. Gambe chilometriche e lato B scultoreo per una volta passano in secondo piano. Lo sguardo non può che soffermarsi su quelle curve appena coperte che lasciano intravedere parte del capezzolo. Sicura e disinvolta, Joanna si scatena in pista... regalando uno spettacolo quasi a luci rosse.

Outfit audace e tanta voglia di mettersi in mostra. Bellissima, la modella e attrice, gioca spesso a provocare con le sue curve. Scatti bollenti e video espliciti sul social sono per lei un pane quotidiano.



Che sia in lingerie o con un paio di jeans skinny l'effetto non cambia, anche se questa volta merita ancora di più la nostra attenzione. Con un vestitino bianco super aderente, sottolinea la sua perfezione. Non solo sfoggia un fisico invidiabile, ma osa di più con uno spacco vertiginoso sotto il braccio che lascia scoperto il seno. E non stiamo parlando della solita mezza lunetta sexy: la scollatura laterale arriva proprio fino al capezzolo. Look per una tranquilla cena tra amici? Certo che no, ma perfetto per fare quattro salti in discoteca!