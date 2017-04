Joanna Krupa, completamente nuda sotto le nuvole: una pioggia di like

Joanna si mostra su Instagram in tutta la sua bellezza senza veli, così come natura vuole, senza il minimo imbarazzo. Non è la prima volta che la modella si spoglia e molto probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. "Con il mio compleanno dietro l'angolo mi rendo conto che oggi l'età è solo un numero. Con una vita sana ti puoi sentire bella e sicura di te a ogni età", ha commentato a cornice dello scatto in cui l'unica cosa che indossa è un cappello. L'immagine ha conquistato un gran numero di visualizzazioni. Per il momento il regalo lo ha fatto lei ai fan. Saranno in grado di ricambiare al suo compleanno?