Joanna Krupa, camerino a luci rosse in topless e slip trasparenti

Topless e slip trasparenti per un selfie super hot della bellissima Joanna Krupa. La modella e attrice polacca, naturalizzata statunitense non è nuova agli scatti osè e mostrarsi senza veli non è un suo problema. Tanto meno quello dei suoi numerosi follower, che apprezzano la sua audacia. Così eccola nel camerino mentre si prepara per uno shooting e sfoggia il suo lato b perfetto e un sideboob mozzafiato.