Jessica Alba, viaggio in Italia con le amiche

10:18 - Un viaggio di lavoro ha portato l'attrice Jessica Alba e due sue amiche nel Belpaese. Prima tappa Milano. Un giro in centro, una serata in un noto ristorante in zona Porta Venezia e poi verso Bologna per una visita culturale alla città con tanto di sosta per un pic nic a base di pane, olive e affettati. La Dark Angel appare felice come una ragazzina in gita scolastica. Selfie pazzerelli e immensi sorrisi si sprecano.

Look sbarazzino con quel capello da poco sfoltito, bimbi e marito a casa e... l'Italia da visitare. Il suo Instagram parla chiaro #worktrip: viaggio di lavoro. A meno che non si occupi di cibo e cultura, sembra che l'attrice se la stia al momento solo spassando in compagnia. Atterraggio a Milano, pernottamento in un lussuoso hotel e una passeggiata nella zona vip. Sosta a pranzo a due passi da Montenapoleone e cena vicino a Porta Venezia con un vestitino leggero e floreale che le sta d'incanto.



Seconda tappa è Bologna. Le tre amiche passeggiano, osservano i monumenti, fotografano chiese, strade, rosticcerie e graziosi negozietti e infine si concedono una pausa sedute su un muretto. Vassoi di affettati, olive e pane per le tre donzelle affamate.