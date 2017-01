Jessica Alba, vacanza bollente ai Caraibi

09:30 - Una bellezza che stordisce. Jessica Alba in vacanza con il marito Cash Warren e le figlie Honnor e Haven ai Caraibi mostra un bikini da levare il fiato. La sexy attrice alle prese con lo snorkeling sfoggia un sorriso smagliante e un fisico scolpito nelle acque cristalline di Saint Barth. Due pezzi ridottissimi mettono in evidenza l'abbronzatura perfetta e le curve bollenti.

Del resto per mantenere la sua forma fisica Jessica si allena anche in vacanza e tra un tuffo e un bagno di sole si dedica anche allo snorkeling. Sempre in giro per il mondo, tra impegni di lavoro e vacanze in famiglia, la Alba sfoggia sempre uno stile impeccabile.



Qualche settimana fa era stata in Italia con le amiche. Prima ancora in Thailandia, dove la Dark Angel aveva posato per uno scatto sensuale a gambe incrociate e poi, in piedi vicino a una staccionata, immortalata da dietro, mentre si godeva il panorama mozzafiato.