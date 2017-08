Jessica Alba e Cash Warren aspettano il terzo figlio

Com'è consuetudine fra i vip e non, anche Jessica Alba (36 anni) parla ai propri fan attraverso i social. Per dare il lieto annuncio del suo terzo figlio, l'attrice ha scelto un Boomerang su Instagram: si tratta di un breve video di quattro secondi che si ripete all'infinito e in questo caso mostra la futura neo mamma (di nuovo) assieme alle sue due figlie, Honor Marie e Haven Garden, che tengono rispettivamente in mano un palloncino raffigurante i numeri 1 e 2. Jessica stringe il numero 3 mentre si tocca il pancione ben in vista. «Io e Cash Warren siamo ufficialmente in minoranza #babyonboard» scrive. Fratellino o sorellina, per le piccole Warren?