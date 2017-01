Jessica Alba, caschetto sbarazzino

10:14 - Taglio sbarazzino per Jessica Alba che con un netto colpo di forbici ha detto addio ai suoi lunghi capelli. Ora, la "Dark Angel" sfoggia con disinvoltura un caschettino ondulato con shatush che le incornicia il viso. Bellissima e solare, l'attrice hollywoodiana trentaquattrenne e madre di due bimbe, appare ancora più giovane.

Anche Jessica si unisce ai vip che in questo periodo hanno deciso di cambiare il proprio look, a partire dall'acconciatura. Se Kim Kardashian e Jared Leto hanno optato per un cambio di colore, molto più incisiva è stata la decisione di Laetitia Casta che da poche settimane sfoggia con eleganza un capello super corto.



La Alba non ha osato tanto, ma alleggerendo di parecchi centimetri la sua chioma ha cambiato espressione. Tale scelta pare non sia stata dettata da esigenze di copione: ha semplicemente voluto rinnovare la sua immagine. E il risultato ci piace.