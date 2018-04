Jeremy Meeks, il modello galeotto aspetta un figlio dall'ereditiera

Chloe, 27 anni, figlia del patron di Topshop, che vanta un giro d'affari spaventoso, è in attesa di un bambino e, visto lo shopping sfrenato su accessori di tutte le tonalità di azzurro, come sottolinea il settimanale Spy, vien da pensare che si tratti di un maschietto. La Green e Meeks si sono conosciuti a maggio a Cannes e da allora non si sono più lasciati sfidando anche i genitori dell'ereditiera che soltanto ora hanno dato il beneplacito alla relazione con Jeremy, nonostante il suo passato turbolento.



Ma nel passato del modello non c'è solo la parentesi galeotta, ma anche una moglie e un altro figlio, Jeremy Jr. Da Melissa ha divorziato in estate, ma pare che prima di firmare le carte abbia avuto un ripensamento e che sia tornato da lei. Melissa sarebbe rimasta incinta, ma per lo stress dovuto al tradimento di Jeremy avrebbe perso il bambino. La ex moglie lo racconta ai giornali, ma dalla gabbia mediatica Meeks fugge e sorride al fianco dell'ereditiera incinta...