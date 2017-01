Jeremias Rodriguez era sul punto di sposarsi: parla l'ex fidanzata

Con il clan Rodriguez non ci si annoia mai! E se Belen , capo clan, ha i riflettori costantemente puntati addosso, anche gli altri membri della famiglia non scherzano. Stavolta tocca a Jeremias , fratellino minore della showgirl e ai suoi "pasticci sentimentali". Il bell'argentino infatti, che negli ultimi giorni ha dato sfoggio di effusioni bollenti con Rossella Intellicato , ex gieffina e ex tronista, in realtà era già fidanzato e stava per sposarsi. E a parlare al settimanale Di Più è proprio la sua ex tradita e arrabbiata...

"Ho acceso il computer e ho visto le foto di Jeremias mentre baciava quella ragazza, così ho scoperto di essere stata tradita". Ilaria Coletto, 29 anni, imprenditrice di Biella che vive però a New York dove gestisce un ristorante italiano non poteva credere ai suoi occhi: "E pensare che la sera stessa in cui ha conosciuto quella ragazza al telefono Jeremias mi parlava da uomo innamorato". Si conoscevano dalla scorsa estate, lui le aveva chiesto di diventare sua moglie e al padre aveva domandato il permesso di sposarla...



Poi le foto su Internet. Adesso Ilaria di lui e dei Rodriguez non vuole più nemmeno sentir parlare: "Diciamo che ho ricevuto messaggi poco carini, quindi preferisco evitare di parlare, di nominare quelle persone, quella famiglia, quel cognome!", racconta al settimanale.



Intanto però, dopo gli scatti compromettenti di Jeremias e della bella ex gieffina e ex tronista dei due, insieme sui social, non c'è più nemmeno l'ombra e pare che Rossella abbia anche rilasciato un'intervista a FanPage in cui dice. "Ho peccato di ingenuità nel pubblicare subito sul web le foto con Jeremias ma l'ho fatto in buona fede. Non ci sono più foto nostre sul web perché ci siamo accorti di avere esagerato. Siamo partiti a mille, come se fossimo due ragazzini e abbiamo fatto un casino. La priorità è vivere questa storia senza interferenze esterne. Non siamo fidanzati, ci stiamo conoscendo ed è prematuro parlare di ciò che accadrà dopo. Io sono serena. Chi vivrà, vedrà".

Che pasticcioni questi Rodrigeuz!