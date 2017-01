Jennifer Lawrence, look audace e sideboob a vista

Look ardito e osè per la bella Jennifer Lawrence che alla prima londinese di "Hunger Games" ha rubato la scena a tutti. Flash puntati sull'ampio abito lungo aperto sui lati e tenuto insieme solo da due catenelle, ma soprattutto su un sideboob super sexy a vista. La giovane diva ha dato spettacolo per tutta la serata con i suoi... lati completamente scoperti e il seno al vento.