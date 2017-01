Jennifer Aniston, nozze a sorpresa con Justin Theroux

Numerose riviste statunitensi hanno pubblicato le foto del giardino dell'attrice preparato per la festa, in cui si vedono i tavoli apparecchiati e la pista da ballo. Paparazzato anche un sacerdote con una bibbia sotto braccio e una torta a più piani con in cima una caricatura degli sposi.



Alla festa hanno partecipato tanti vip, dalla ex collega della Aniston in Friends, Lisa Kudrow a Jimmy Kimmel. E poi Howard Stern, Sia, Chelsea Handler, Tobey Maguire, Jason Bateman, Jennifer Meyer, Emily Blunt,Ellen DeGeneres con la moglie Portia De Rossi e Terry Richardson. Damigella d'onore, la migliore amica della Aniston, Courtney Cox, inseparabaile dai tempi di Friends. Per lo sposo, c'era invece l'amico artista Scott Campbell, accompagnato dalla moglie, l'attrice Lake Bell.



Per Jennifer Aniston, che ha 46 anni, si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Bradi Pitt, celebrato nel 2000 e finito dopo 5 anni. Per Theroux è invece il primo sì. La coppia, ufficialmente fidanzata da 18 mesi, si frequenta dal 2012, quando condivise il set del film Wanderlust.



Quello tra Aniston e Theroux non è il primo matrimonio tra star celebrato in segreto nel 2015. Cameron Diaz e Benji Madden sono andati all'altare lo scorso gennaio, mentre Johnny Depp e Amber Heard hanno anticipato la cerimonia delle loro nozze sorprendendo tutti, salvo poi risposarsi anche nel giorno stabilito in precedenza. Ashton Kutcher e Mila Kunis, che si sarebbero addirittura sposati prima dello scorso Natale, invece, non hanno mai confermato di aver detto sì sì.