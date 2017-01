Jennifer Aniston e Justin Theroux hanno in serbo una nuova sorpresa... un bimbo

Dopo le nozze di un mese fa , Jennifer Aniston e Justin Theroux avrebbero in serbo un'altra sorpresa. Per il nuovo anno infatti nella casa dei neosposi potrebbe esserci un nuovo arrivo. A dirlo è il magazine " New Idea ", secondo il quale l'attrice sarebbe incinta di 4 mesi . Nessuna prova o dichiarazione ufficiale, ma solo qualche testimonianza di fonti anonime. Occhio quindi al pancino di Jen!

In passato si è vociferato molto di una gravidanza della Aniston, che sembra essere uno degli avvenimenti più attesi dal gossip che ruota attorno allo showbiz hollywoodiano. Si è persino cercato di cogliere segnali dalla floridezza più o meno accentuata del celebre décolleté di Jennifer.



Questa volta però potrebbe esserci qualche fondatezza in più. La gravidanza già avanti potrebbe spiegare se non altro il matrimonio arrivato così a sorpresa da lasciare tutti a bocca aperta, visto che la relazione con Theroux andava avanti ormai da 4 anni e non sembrava doverci essere tutta questa fretta.



Il settimanale australiano riporta la testimonianza di un ospite alle nozze. Infatti proprio in quell'occasione ci sarebbe stato l'annuncio ai pochi invitati presenti. "Mentre lo annunciavano - ha raccontato la fonte - Justin teneva dolcemente la mano poggiata sul ventre di lei. Il viso di Jen era illuminato dal sorriso". Mentre un'altra fonte avrebbe confermato spiegando che "Jennifer sprizza di gioia: hanno così tanto amore da dare e non vedono l'ora che nasca il bambino".



La coppia è più che discreta, basti pensare che dopo quasi un mese non è uscita nemmeno una foto del matrimonio, e quindi aspettarsi conferme ufficiali, in questa fase è utopia. Ma se c'è del vero, Jennifer non potrà nasconderlo ancora a lungo, basta aspettare...