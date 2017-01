20 aprile 2016 16:02 Jennifer Aniston è (di nuovo) la più bella del mondo e ne approfitta per smentire le corna A incoronare lʼattrice è la rivista "People", che la ha eletta per la seconda volta, dopo 12 anni, e le ha dato la possibilità di smentire il tradimento del marito

Jennifer Aniston è la più bella del mondo. A incoronare l'attrice, 47 anni, è la rivista People, che già la aveva eletta 12 anni fa. Il magazine dedica alla star la copertina del prossimo numero e la Aniston non si sottrae a rivelare i suoi "segreti": fiducia in se stessa, pace e gentilezza. Qualità non scalfite nemmeno dai rumors sul presunto tradimento del marito Justin Theroux. Per una crisi che, a leggere l'intervista, non sembra proprio esistere.

Altro che mezza età. Jennifer Aniston si riprende il titolo di donna più bella del mondo, già conquistato nel 2004, quando la carta d'identità diceva "anni: 35". Un riconoscimento che l'ha vista superare colleghe e non ben più giovani. La Aniston si è messa alle spalle non solo le over 40 Sofia Vergara e Reese Whiterspoon, ma anche le "ragazzine" Selena Gomez e Keke Palmer.

