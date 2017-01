Janice Dickinson, sulla spiaggia di Malibu sfioriscono i ricordi della top model

Si è autoproclamata la prima supermodella della storia della moda . Di sicuro a Janice Dickiso n, divenuta celebre a fine anni 70, non è mai mancata la faccia tosta e il carattere. Quello che oggi la porta a fare un defilè in bikini sulla spiaggia di Malibu . Peccato che a 60 anni il corpo di Janice mostri più di un segno di cedimento: le rughe si sprecano , forse anche per un dimagrimento eccessivo.

La Dickinson è infatti ancora più asciutta dei tempi d'oro e la pelle, senza un po' di carne, cede. In particolare colpiscono le foto delle braccia, che farebbero pensare a una persona decisamente più anziana. Senza arrivare alla Sharon Stone 57enne che si mette in posa per "Harper's Bazaar" (con qualche aiutino di Photoshop), all'età di Janice molte hanno messo in mostra fisici più floridi e tonici. A suo merito va comunque detto che si è sempre rifiutata di sottoporsi a qualunque intervento estetico, criticando duramente chi preferiva "rifarsi" che cedere al naturale passare del tempo.



La Dickinson era tornata alla ribalta pochi mesi fa dicendo di essere stata una delle vittime dell'attore Bill Cosby, che l'avrebbe violentata nel 1982 a Bali. Tra i suoi flirt del passato ci sono Warren Beatty, Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Mick Jagger e Bruce Willis, oltre a Kelly LeBrock e Grace Jones perché Janice non si è mai fatta problemi di identità sessuale.