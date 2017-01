J-Ax, prima uscita con pancione per Elaina

Dopo l'annuncio social i primi scatti del pancione. J-Ax e la moglie Elaina Coker aspettano un bebè. E' stato il rapper ad annunciare la lieta novella con un posto su Facebook: "Siamo in dolce attesa!". Il 44enne e la modella americana aspettano un bambino e hanno già cominciato lo shopping prenatale come mostrano le foto di diva e Donna che li ha pizzicati tra passeggini e tutine...azzurre!

J-Ax sui social ha rivolto un appello ai paparazzi: "Faccio questo post per chiedere di rispettare la nostra privacy, la gravidanza è un periodo molto delicato e qualsiasi stress può comportare seri problemi e conseguenze. Essere inseguita nel traffico dagli scooter può terrorizzare una persona non abituata a questo "mestiere", non si scherza con queste cose. Cari "gossippari" mollateci, agli amici e a voi tutti farò sapere com'è andata a "giochi conclusi". Poi un messaggio ai fan: "Incrociate le dita per noi, grazie a tutti".