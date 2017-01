Iskra Lawrence, arriva dall'Inghilterra il guanto di sfida alle modelle curvy

Il suo nome è Iskra Lawrence ed è una delle nuove star di Instagram. Ma soprattutto è una delle modelle emergenti nella cosiddetta categoria curvy . Ovvero quella di donne burrose e dalle taglie generose che non sono più emarginate dal mondo delle passerelle ma anzi diventano per molti punto di riferimento. E se fino a oggi i nomi forti erano quelli di Ashley Graham e Candice Huffine , la Lawrence hai le armi (e le curve) per diventare una numero uno.

La storia di Iskra è la storia di una rivincita. Quella di una ragazza che sin dall'adolescenza si è sentita definire "fuori misura" per il mondo delle passerelle e che invece adesso non solo spopola in Rete ma è stata definita persino la versione "plus-size" di Gigi Hadid, nuovo angelo di Victoria's Secret.



Il suo obiettivo? Diventare un punto di riferimento per quelle ragazze che si sentono ai margini. "A 18 anni mi sono resa conto che non dovevo cambiare il mio corpo per adattarmi al mondo della moda - ha spiegato -, così ho cercato di cambiare il fashion system". E a quanto pare, un pochino, ci sta riuscendo. Come prima di lei hanno fatto altre modelle XL come Candice Huffine, che è apparsa nel calendario Pirelli con tutti i suoi 90 chili di splendore, o Ashley Graham, modella statunitense che ha debuttato sull'annuale inserto di "Sport Illustrated" dedicato ai costumi da bagno.