Irina Shayk, un topless "americano"

11:27 - Il modo più originale e apprezzabile per festeggiare il 4 luglio è stato quello scelto da Irina Shayk. La top model di nazionalità russa ha voluto brindare all'Indipendenza americana postando un selfie in topless dalla stanza d'albergo parigina in cui alloggia. La foto ha ricevuto un mare di like per la bella Irina, ex di Cristiano Ronaldo e attualmente fidanzata con Bradley Cooper.

Si vocifera addirittura che la coppia potrebbe presto organizzare un matrimonio lampo. Intanto la Shayk, insieme alle colleghe Naomi Campbell e Rosie Huntington-Whiteley ha partecipato nel parterre della sfilata Versace a Parigi. La super modella indossava un abitino giallo corto che metteva in risalto il suo fisico mozzafiato.