Irina Shayk nuda con gli stivali

Ha totalizzato oltre 200mila like in meno di 24 ore e quasi quattromila commenti da parte dei follower. Non è nuova ai post mozzafiato in cui appare come mamma l'ha fatta. Irina Shayk al party post Oscar ha preferito la Milano fashion Week. Ha calcato la passerella di versace e dopo si è buttata tra le lenzuola nuda. Addosso solo i tacchi vertiginosi degli stivali.

Da tempo sfila per Donatella versace e anche quest'anno ha rinnovato la sua amicizia per la stilista presentandosi alla moda milanese anziché correre all'ambito party degli Oscar. Fidanzata con Bradley Cooper, Irina è una delle modelle più richieste e più pagate del momento. Occhi magnetici in primo piano e corpo nudo steso sul letto con addosso soltanto gli stivali. Lo scatto ha stuzzicato i fan che non hanno esitato a cliccare "mi piace" e a commentare la foto.



Già qualche giorno fa la modella aveva pubblicato una fotografia in cui appariva completamente nuda . E ancora uno scatto in mezzo al mare con un fondoschiena da incorniciare. Insomma il suo album social è da non perdere.