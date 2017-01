Irina Shayk, meglio bionda o mora?

"Who said I can't be blonde?", "Chi ha detto che non posso essere bionda?", domanda Irina Shayk mostrando la sua nuova chioma dorata. Le sopracciglia scure, i capelli spettinati sugli occhi, la modella russa è bellissima anche in versione "schiarita". Ma è solo uno shooting, rieccola mora, in uno scatto più recente postato via Instagram. Voi come la preferite?