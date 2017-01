Irina Shayk, la mamma Natale più sexy del pianeta

Mancano 25 giorni a Natale e Irina Shayk anticipa le feste con un regalo ad alto tasso erotico per i suoi follower. La modella, fidanzata con Bradley Cooper, posa in slip e reggiseno in pizzo rosso e tacchi a spillo abbracciata a un orsacchiotto di pelouche. Lo scatto da “mamma Natale” piace e cadono a pioggia commenti e like.