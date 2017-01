Irina Shayk, la bellezza del somaro

Al film di Sergio Castellito, "La bellezza del somaro", Irina Shayk non ha probabilmente pensato, ma gli scatti ironici e piccanti postati su Instagram calzerebbero a pennello. La splendida modella russa ammicca in bikini in un paesaggio bucolico sfoggiando un seno mozzafiato mentre un asino riposa dietro di lei: "Double trouble..." cinguetta, "doppio problema", ma i follower non si curano del "problema" e sono catalizzati solo dal suo scultoreo décolleté.