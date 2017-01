Irina Shayk e Bradley Cooper, flirt in corso?

13:47 - Tra Irina Shayk e Bradley Cooper sarebbe in corso un flirt formato Broadway. Lo scrive la storica Page Six del New York Post parlando di un galante incontro tra l'ex di Cristiano Ronaldo e l'ex di Suki Waterhouse l'altra sera allo spettacolo "Finding Neverland". La splendida modella, 26 anni, e il cecchino di "American Sniper", 40, si starebbero frequentando da qualche settimana. Troppo tempo da single vip e star non riescono proprio a stare!

La Shayk ha concluso da pochi mesi la sua relazione durata ben 5 anni con il calciatore portoghese del Real Madrid, l'attore hollywoodiano invece è tornato uno scapolo d'oro dopo la fine della sua love story con la giovane Waterhouse, sua fidanzata da due anni. Irina e Bradley si sarebbero conosciuti tramite amici comuni e avrebbero subito cominciato ad uscire insieme. Dai rispettivi portavoce non arrivano naturalmente commenti, nessuno smentisce, nessuno conferma. Il gossip però ormai è decollato!