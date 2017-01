Irina Shayk-Cristiano Ronaldo, rottura in vista per la coppia da favola

12:32 - Tira aria di crisi tra Irina Shayk e Cristiano Ronaldo. Il 12 gennaio il calciatore ha infatti ricevuto a Zurigo, per la terza volta, l'ambito Pallone d'Oro ma della modella russa nessuna traccia. L'assenza non è certo passata inosservata al gossip e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa Irina, che su Twitter ha smesso di seguire l'attaccante.

La decisione di rompere (almeno a livello social) è unilaterale, visto che l'attaccante per ora continua a seguirla fedelmente. Nel suo discorso dopo la premiazione, però, CR7 non l'ha nemmeno nominata e il fatto che lei abbia cancellato da Instagram le foto insieme non fa che alimentare il sospetto che la separazione sia ormai dietro l'angolo.



D'altra parte già da qualche tempo su Facebook la top-model appariva sempre sola soletta tra le onde e in riva al mare. Per il suo compleanno aveva fatto impazzire i fan con uno scatto hot del suo lato B, sporcato di sabbia dall'impronta di un paio di mani misteriose. Sulla spiaggia la Shayk potrebbe quindi aver incontrato un altro uomo che non ci ha messo molto ad allungare le mani sul suo prezioso sedere. E lo scatto sexy forse era diretto proprio al goleador per ricordargli che quando il gatto non c'è, caro Cristiano, i topi ballano...