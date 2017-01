Irina Shayk come Demi Moore: la top russa nella scena cult di "Ghost"

Irina Shayk come Demi Moore, ventisei anni dopo. Nella seconda casellina del calendario dell'Avvento di Love Magazine la sorpresa: la modella russa, infatti, reinterpreta in sexy lingerie la scena cult del film "Ghost", che uscì sul grande schermo nel 1990. Alle prese con il tornio e l'argilla, la top non può nascondere la gravidanza, mentre ammicca sulle note della celebre "Unchained melody". Per un "caldo" Natale.