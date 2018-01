Irina Shayk, bikini paradisiaco... e nozze segrete?

Non solo Irina Shayk e Bradley Cooper formano una delle coppie più belle dello showbiz, ma sono anche una delle più riservate. I due, che festeggiano il compleanno a inizio anno a distanza di un giorno, sono volati in una località tropicale segreta. Meno segrete sono le curve al sole della modella che in bikini sfoggia la sua bellezza mozzafiato. E tra tanti scatti spunta anche una fede all'anulare sinistro...

In forma fisica strepitosa, Irina si tuffa in mare con un bikini micro che evidenzia quella linea perfetta ritrovata in tempi record dopo la nascita della sua prima bambina Lea De Seine, avuta appunto da Bradley. I due innamorati sotto lo stesso sole si godono un paesaggio paradisiaco. Ma se questa vacanza fosse in realtà la loro luna di miele? In uno scatto postato sui social Irina lascia intravedere un anello che sembra proprio una fede nuziale. Riservati come sono, non ci sarebbe da stupirsi se i due avessero deciso di pronunciare il loro sì lontano dai riflettori.