Irina Shayk, bacio "pubblico" con Bradley Cooper e siparietto sul décolleté

I flash sono tutti per lei. Come sempre. Bella, bellissima e super sexy. In abito rosso, corto e scollatissimo Irina Shayk ha catalizzato tutti durante il Red Obsession Party organizzato da L'Oréal Paris, evento super glam alla vigilia della chiusura delle sfilate di Parigi. Con lei il fidanzato Bradley Cooper, che ha delimitato la sua "proprietà" baciando pubblicamente a più riprese, davanti agli obiettivi dei paparazzi, la bella modella russa...

L'attore è arrivato direttamente da Los Angeles per stare vicino alla sua Irina durante uno dei suoi numerosi impegni fashion e per vederla sfilare:""Quando Irina ha percorso la passerella, tutti hanno guardato l´espressione di Bradley e lui ha seguito con attenzione ogni passo di Irina" ha detto una fonte al sito E! News". Un'occasione per una presentazione più che ufficiale della loro love story, che dura ormai da quasi un anno. I due hanno cominciato a frequentarsi assiduamente la scrosa estate, dopo la fine della relazione tra Irina e Cristiano Ronaldo, ma le loro uscite pubbliche sono state rarissime finora. Ancor meno i baci. Affrontare un red carpet così "glamour" come il Red Obsession Party in coppia, con tanto di bacio pubblico è una vera e propria dichiarazione d'amore, quasi un anello di fidanzamento.